أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

رام الله - دنيا الوطنتستعد عائلة عبد الغني إغبارية في حي عين الدالية بأم الفحم لإخلاء منزلها المكون من أربع شقق سكنية، يقطنها أكثر من عشرين نفرا، تفاديا للهدم وتكاليفه الباهظة، بعد خوضها نضالا في مسارات شعبية وقضائية منذ أكثر من عقد من الزمن.وكانت محكمة الاحتلال المركزية، قررت أمس، إخلاء المنزل أو هدمه بعد أن كان قرار الهدم مجمدا لعدة أشهر.وخاضت عائلة عبد الغني إغبارية منذ عام 2003 نضالا طويلا وشاقا في مساريه الشعبي والقضائي لمنع هدم منزلها في حي عين الدالية، بادعاء عدم الترخيص، وخرجت العائلة من منزلها الذي كانت تقطنه قبل نحو 4 أعوام بعد اتفاق على تسوية الملف، لكن دون جدوى.ونظرت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 21 شباط/ فبراير 2021، في الاستئناف الذي قدمه الحاج عبد الغني إغبارية على قرار هدم منزل العائلة في حيّ عين الدالية بأم الفحم. واقترحت المحكمة تأجيل البت النهائي بالاستئناف لعدة أشهر مع تمديد تجميد أمر الهدم، وذلك لمتابعة الإجراءات التخطيطية وإتاحة الفرصة للعائلة لإتمام المصادقات اللازمة. ومنحت المحكمة النيابة مدة أسبوع للرد على الاقتراح.كما نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم الخميس الماضي، في استئناف عائلة عبد الغني إغبارية ضد أمر هدم منزلها، وأعلنت المحكمة في ختام تلك الجلسة أنها ستصدر قرارها خلال الأيام القريبة.وأصّرت النيابة العامة على موقفها بهدم المنزل، وذلك رغم التقدم الكبير بالتخطيط في المنطقة.