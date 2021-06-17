شؤون فلسطينية

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 924 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 398 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 112668 إصابة بينها 3317 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 108301 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1050.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 38.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 52291 شخصًا.

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