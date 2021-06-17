الشرطة بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية بمقتل مواطنة في حي الصبرة

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيقات الأولية، في مقتل مواطنة من حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.وقال البطنيجي في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّه "متابعةً لحادثة مقتل المواطنة (ي، ق) مساء أمس الأربعاء في حي الصبرة بمدينة غزة، فقد تبين من التحقيقات الأولية أنه وخلال جلسة توزيع إرث بين عدد من الإخوة والأخوات، وقع خلاف بينهم تطور لحدوث شجار، على إثره قام عدد من الحضور باعتلاء سطح منزلهم وإلقاء الحجارة ما تسبب بإصابة المجني عليها ومن ثم وفاتها".وأضاف: "وفي إطار التحقيقات أوقفت الشرطة عدداً من الرجال والنساء من أفراد العائلة من بينهم المشتبه بهم في جريمة القتل؛ لاستكمال التحقيق في القضية".