شؤون فلسطينية

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس
د. حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
طالب د. حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، بضرورة اتخاذ خطوات جدية اتجاه الواقع التعليمي الصعب في مدينة القدس، بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية والشعبية لحملة الحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس من التهويد.

وقال عيسى: إن هذه الخطوات تتمثل في ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث.

وناشد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية بأهمية العمل على تخصيص موازنة مستقلة من قِبل دولة فلسطين لتأمين الدعم المادي للطلاب والمدارس على حد سواء، الأمر الذي سيحدّ من نسب التسرب المدرسي العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية.

وتابع" هذا الدعم سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات للاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال". وأضاف " هناك ضرورة لبناء المزيد من الغرف الصفية وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات اللازمة".

ويشدد الدكتور حنا على أهمية تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد، والتواصل المستمر مع منظمة اليونسكو في هذا الصعيد.

وطالب حنا بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، وتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للطلبة المقدسيين، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.

وقال الدكتور عيسى" الحق في التعليم من حقوق الإنسان بل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب توفيرها للإنسان من أجل التمتع بجميع حقوقه الأخرى، حيث أن الحق في التعليم ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966م، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981م، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952م.

ويتابع عيسى " ومن تلك المعاهدات والمواثيق الدولية يستخلص أهم المعايير فيما يتعلق بالحق في التعليم حيث إلزامية التعليم، ومجانيته وأن يكون في متناول الجميع دون أي نوع من التمييز، ومحو الأمية التزام واجب على الدولة، وجعل التعليم العالي ممكناً بقدر من العدالة والمساواة، وأن تكون نوعية التعليم جيدة، وتوفير وإنماء الشبكة المدرسية، وحرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبنائهم".

ويوصي الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية بضرورة بذل جهود دبلوماسية والضغط من خلال وسائل الإعلام من اجل توفير الحماية في القدس للطلاب والمعلمين والمناهج والمدارس من اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من خلال الاتصال والتواصل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة كـ (يونسكو) و (ألسكو)، إضافة إلى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة لإحلال السلام.

أخبار ذات صلة

صور.. &#34;الشؤون المدنية&#34; تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة&#34;

صور.. "الشؤون المدنية" تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة"

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الشرطة بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية بمقتل مواطنة في حي الصبرة

الشرطة بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية بمقتل مواطنة في حي الصبرة

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين جريمة إعدام مي عفانة

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة

بعد ازدياد الجرائم بحق النساء.. وزارة المرأة بغزة تطالب بإسقاط &#34;ولاية الدم&#34;

بعد ازدياد الجرائم بحق النساء.. وزارة المرأة بغزة تطالب بإسقاط "ولاية الدم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. &#34;الشؤون المدنية&#34; تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة&#34;

صور.. "الشؤون المدنية" تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة"

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين جريمة إعدام مي عفانة

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف