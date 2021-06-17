"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة



وأكدت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن إعدام قوات الاحتلال للأبرياء العزل واطلاق الرصاص علي أبناء شعبنا دون مراعاة لإنسانيتهم هو إرهاب منظم، وعدوان صارخ ، ينم عن نوايا سيئة ومبيته لجنود الاحتلال الذين يستهترون بدماء أبناء شعبنا، ويطلقون النار عليهم دون أي رادع ودون خوف من أية محاسبة.



وطالبت التحرير الفلسطينية في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الدولية والمنظمات الحقوقية بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده وتقديمهم للعدالة الدولية لأن التأخر في المحاسبة شجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من احتلال أرضه ومصادرتها وطرده وهدم المنازل وتهويد القدس وعمليات الاستفزاز المتكررة لقطعان مستوطنيه والحروب المتكررة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة ، وكل ذلك يحدث على مسمع ومرآى المجتمع الدولي الصامت عن هذه السياسات الخطيرة والتي يجب أن تتوقف قبل فوات الأوان .

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة التحرير الفلسطينية الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال بحق الدكتورة الفلسطينية مي يوسف عفانة (29 عاماً) من بلدة أبو ديس، والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الصحة النفسية، بعد أن تعمد جنود الاحتلال اطلاق النار عليها وهي تقود سيارتها قرب حاجز حزما شرق القدس دون أن ترتكب أية مخالفة أو أي فعل مخالف للقانون مما أدى إلي استشهادها بعد أن تركت تنزف حتى فارقت الحياة.