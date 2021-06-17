شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة
مي عفانة
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير الفلسطينية  الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال بحق الدكتورة الفلسطينية مي يوسف عفانة (29 عاماً) من بلدة أبو ديس، والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الصحة النفسية، بعد أن تعمد جنود الاحتلال اطلاق النار عليها وهي تقود سيارتها قرب حاجز حزما شرق القدس دون أن ترتكب أية مخالفة أو أي فعل مخالف للقانون مما أدى إلي استشهادها بعد أن تركت تنزف حتى فارقت الحياة.

وأكدت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن إعدام قوات الاحتلال للأبرياء العزل واطلاق الرصاص علي أبناء شعبنا دون مراعاة لإنسانيتهم هو إرهاب منظم، وعدوان صارخ ، ينم عن نوايا سيئة ومبيته لجنود الاحتلال الذين يستهترون بدماء أبناء شعبنا، ويطلقون النار عليهم دون أي رادع ودون خوف من أية محاسبة.

وطالبت التحرير الفلسطينية في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الدولية والمنظمات الحقوقية بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده وتقديمهم للعدالة الدولية لأن التأخر في المحاسبة شجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من احتلال أرضه ومصادرتها وطرده وهدم المنازل وتهويد القدس وعمليات الاستفزاز المتكررة لقطعان مستوطنيه والحروب المتكررة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة ، وكل ذلك يحدث على مسمع ومرآى المجتمع الدولي الصامت عن هذه السياسات الخطيرة والتي يجب أن تتوقف قبل فوات الأوان . 

أخبار ذات صلة

صور.. &#34;الشؤون المدنية&#34; تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة&#34;

صور.. "الشؤون المدنية" تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة"

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الشرطة بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية بمقتل مواطنة في حي الصبرة

الشرطة بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية بمقتل مواطنة في حي الصبرة

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

بعد ازدياد الجرائم بحق النساء.. وزارة المرأة بغزة تطالب بإسقاط &#34;ولاية الدم&#34;

بعد ازدياد الجرائم بحق النساء.. وزارة المرأة بغزة تطالب بإسقاط "ولاية الدم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. &#34;الشؤون المدنية&#34; تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة&#34;

صور.. "الشؤون المدنية" تبدأ بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة"

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

أم الفحم: الاحتلال يفرض على عائلة عبد الغني إغبارية إخلاء منزلها

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من رام الله

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

حنا عيسى يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين جريمة إعدام مي عفانة

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة إعدام مي عفانة

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف