دولي

إسرائيل: أزمة ائتلافية قريبة على خلفية تمديد سريان قانون "لم الشمل"

إسرائيل: أزمة ائتلافية قريبة على خلفية تمديد سريان قانون "لم الشمل"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، بأنها ستطرح على الهيئة العامة لـ (كنيست) الأسبوع المقبل تمديد قانون لم شمل العائلات الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.

وقالت حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنها "لا تتوقع أن تصوت المعارضة ضد القانون لاعتبارات سياسية".

واستذكرت شاكيد قول رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أنه "لا ائتلاف ومعارضة في شؤون تتعلق بأمن إسرائيل". 

ومن جهته ألمح حزب (ليكود) إلى إمكانية ألا يدعم القانون حيث قال رئيس الكتلة، ميكي زوهار ان اليسار اقام حكومة مع معارضين لكون إسرائيل يهودية وديمقراطية والآن يطلبون المساعدة منا.

وبدأت المشكلة عندما رفضت (القائمة العربية الموحدة) دعم تمديد القانون.

ومن المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، لقاء ثلاثي يجمع بين رئيس الوزراء نفتالي بينت، ورئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، والمستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت لمناقشة قانون (كامينيتس) والبناء في النقب.

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