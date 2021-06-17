دولي

موقع إسرائيلي: واشنطن تريد منح حكومة بينت متسعاً من الوقت قبل الخوض بالملف الفلسطيني

موقع إسرائيلي: واشنطن تريد منح حكومة بينت متسعاً من الوقت قبل الخوض بالملف الفلسطيني
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمريكي قوله، إن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي التقدم ببطء مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإفساح المجال أمامها لتثبيت نفسها أولاً.

وأضاف الموقع نقلا عن المسؤول الأمريكي، أن إدارة ايدن تنوي الامتناع في هذه المرحلة عن مبادرات يمكن أن تزعزع هذه الحكومة، أو تُحدث خلافات، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتابع: الإدارة الأمريكية تريد منح الحكومة الجديدة في إسرائيل متسعا من الوقت، لـ "ترسيخ مكانتها قبل الخوض في الملف الفلسطيني الشائك".

وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أول أمس الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية شكلت فريقا للتفاوض مع إسرائيل بطلب من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدف تعزيز دور السلطة في الضفة الغربية في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ونقلت القناة عن مسؤول في السلطة الفلسطينية وصفته بـ"رفيع المستوى" قوله: إن السلطة ستطالب خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الضفة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الفلسطينية المصنفة إسرائيليا "أ".

وأشارت إلى أن فريق تفاوض السلطة سيطلب من الجانب الإسرائيلي توسيع دور السلطة في المنطقتين" ب ،ج" خصوصا في القضايا الأمنية؛ وإجراءات لبناء الثقة المتبادلة من أجل الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

ووفق القناة، فإن البيت الأبيض عمل على تشكيل فريق التفاوض الفلسطيني حتى قبل سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، وبمجرد أن اتضح أن هناك حكومة جديدة في إسرائيل، عمل على تسريع إجراءات التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتشكيل فرق التفاوض، بهدف عقد مباحثات في "أسرع وقت ممكن"، على حد تعبير القناة.

وذكرت القناة أن إدارة بايدن "معنية بفتح قنوات حوار" إسرائيلية - فلسطينية، عبر وزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئس الحكومة البديل، يائير لبيد، وليس عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينت.

وتعتزم الإدارة الأمريكية -بحسب القناة الإسرائيلية، تعيين مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، ممثلا عنها في المباحثات التي ستعقد بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما أشارت القناة إلى أن البيت الأبيض يدرس تعيين عمرو قنصلا في القدس المحتلة، بعد إعادة فتح القنصلية الأميركية المعنية بالعلاقات الأميركية - الفلسطينية، المتوقعة خلال الفترة القريبة المقبلة.

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