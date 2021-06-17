أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الخميس، قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، بعد محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه.حيث استقرت أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، وجاءت أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، كما يلي:البندورة: 3 ك = 2 شيكلخيار حمامات: 6 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 3 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلفلفل رومي: 1ك = 6 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلباذنجان : 1ك = 3 شيكلورق عنب = 3 شيكل للوقيةقلقاس = 6 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 3 ك = 10 شيكلجزر : 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:موز: 1 ك = 4 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 7 شيكلأفوكادو: 1ك = 6 شيكلكيوي: 1ك = 7 شيكلشمام 1ك = 2 شيكلعنب أسود 1ك = 8 شيكلرمان 1ك = 4 شيكلبطيخ 8 ك = 10 شيكلخوخ 1 ك = 6 شيكلمشمش 1 ك = 6 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 11 شيكل الكرتونةدجاج: 11 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.