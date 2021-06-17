قطاع غزة: سبع إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت "المرور" لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها سبع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطن