شؤون فلسطينية

جنين: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين

جنين: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الخميس، أربعة شبان بالرصاص، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفردان، ومدينة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن أربعة شبان من جنين ومخيمها أصيبوا بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد كمال حسام الطوباسي بعد اقتحام منزل ذويه في مخيم جنين، والشاب ماهر تحسين عابد بعد أن داهمت منزله في بلدة كفردان.

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