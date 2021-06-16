عربي

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية
رام الله - دنيا الوطن
أحدثت جريمة قتل ارتكبها وليُّ أمر ونجله بحقّ ابنته في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، جدلاً كبيراً، وذلك بسبب الدوافع الغريبة لارتكابهما هذه الجريمة.

إذ قالت وسائل إعلام أردنية، إن الشابة الأردنية رانيا العبادي قُتلت على يد والدها وأخيها؛ بسبب تدني علاماتها الجامعية، في إحدى مناطق العاصمة عمّان، وهو ما تسبب في موجة غضب بالأردن، وردود فعل واسعة.

جدل على مواقع التواصل 

في المقابل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغاتٌ باسم الفتاة الضحية رانيا العبادي، التي قضت على يد والدها وشقيقها، في حين طالب الأردنيون بمعاقبة الجناة أشد العقاب، لأنه لا مبرر للجريمة المروعة التي ارتكباها.

في حين قالت وسائل إعلام أردنية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الأب المتهم بقتل ابنته بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. 

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن الضحية فتاة جامعية بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدنٍّ، وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة، حسبما ذكر تقرير نشره موقع (رؤيا).

التقارير الإعلامية الأردنية كذلك قالت نقلاً عن أحد المصادر التي لم تذكر اسمها، إن الأب الجاني كان قد أحضر سلكاً كهربائياً عندما كان مع ابنته وبدأ بضربها به قرابة الساعة دون توقف.

أضاف المصدر أن والد المغدورة اعترف أمام المدعي العام، بأنه ضرب ابنته لكن لم تكن نيته قتلها. فيما قال أحد المصادر المقربين من العائلة، إن أشقاءها ادَّعوا في التحقيق معهم أن شقيقتهم المغدورة "قصّرت بالامتحانات" وتدنى معدل علاماتها.

محاولة إسعاف الضحية 

في حين قالت التقارير الإعلامية الأردنية إن الجاني حاول أن يسعف ابنته ويوقظها عندما فقدت وعيها وسقطت على الأرض.

في المقابل وجَّه المدعي العام للجنايات الكبرى إلى الأب الجاني، تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة، مقرراً توقيفه على ذمة القضية 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

بحسب التقارير فإن جيراناً يقطنون بالقرب من منزل الضحية الذي يقع في إحدى مناطق العاصمة عمّان، سمعوا صراخها من داخل منزل الضحية وحاول بعضهم تقديم المساعدة، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب رفض والدها.

قالوا إن الفتاة وصلت إلى المستشفى وقد كانت في حالة حرجة جداً، نتيجة لتعرُّضها لكدمات كثيرة في مختلف أنحاء جسدها وتأخر نقلها للمستشفى لأكثر من 4 ساعات.

قالت إحدى صديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقل موقع "رؤيا"، إنها كانت تشكو على نحو متواصل، من ظلم والدها وتعنيفه المستمر لها، بسبب علاماتها في تخصصها؛ لكونها تدرس في إحدى الجامعات الأردنية.

بدورها قالت صديقة مقربة منها، إنها أبلغتها منذ مدة، أنها تعاني قلة النوم، بسبب دراستها المتواصلة؛ خوفاً من تعنيف والدها لها.

أخبار ذات صلة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر &#34;في أقرب فرصة&#34;

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر "في أقرب فرصة"

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان &#34;سد النهضة&#34;

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: قريبا سنضع حجر الأساس لمستشفى في المنطقة الشرقية لمحافظة نابلس

اشتية: قريبا سنضع حجر الأساس لمستشفى في المنطقة الشرقية لمحافظة نابلس

الاورومتوسطي يقدم شكوى بسبب وقف إسرائيل تسليم البريد من وإلى غزة

الاورومتوسطي يقدم شكوى بسبب وقف إسرائيل تسليم البريد من وإلى غزة

الاحتلال يجدد إبعاد المرابطة حلواني في أول يوم من عودتها للأقصى

الاحتلال يجدد إبعاد المرابطة حلواني في أول يوم من عودتها للأقصى

مواجهات في أبو ديس ودعوات لمسيرة غاضبة وإضراب يوم غد

مواجهات في أبو ديس ودعوات لمسيرة غاضبة وإضراب يوم غد

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قصرة جنوب نابلس

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة