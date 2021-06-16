شؤون فلسطينية

اشتية: قريبا سنضع حجر الأساس لمستشفى في المنطقة الشرقية لمحافظة نابلس

اشتية: قريبا سنضع حجر الأساس لمستشفى في المنطقة الشرقية لمحافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، انه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم وضع حجر الأساس لمستشفى حكومي في المنطقة الشرقية من محافظة نابلس، لخدمة المواطنين في تلك المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته الى غرفة تجارة وصناعة نابلس، يرافقه محافظ نابلس إبراهيم رمضان، حيث اجتمع مع رئيس الغرفة عمر هاشم وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع اشتية من أعضاء المجلس على اهم المشاريع التي تنفذها الغرفة التجارية في العديد من القطاعات وأهمها قطاع التدريب المهني والتقني، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأنشطة الخاصة بالريادة وخلق فرص عمل من خلال أفكار الرياديين، إضافة الى التحديات التي واجهها القطاع الخاص والاثار الناتجة عن جائحة "كورونا".

من جانبه وضع رئيس الوزراء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة الى خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، واهمية انشاء جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني والتي وضع حجر الأساس لها اليوم.
وجدد اشتية دعوته أصحاب القطاعات، التي تضررت للاستفادة من تمويل على شكل قروض ميسرة عبر صندوق "استدامة" الذي تديره سلطة النقد، مؤكدا جهوزية الحكومة المساهمة في إعادة وتأهيل البنية التحتية المطلوبة في المنطقة الصناعية غرب نابلس.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور محافظ نابلس إبراهيم رمضان، في مقر المحافظة حيث اطلع على الوضع الأمني فيها، وسير عمل المؤسسة الأمنية.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والأمان والسلم الأهلي، ودورها في مواجهة جائحة "كورونا".




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