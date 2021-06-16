شؤون فلسطينية

مواجهات في أبو ديس ودعوات لمسيرة غاضبة وإضراب يوم غد

مواجهات في أبو ديس ودعوات لمسيرة غاضبة وإضراب يوم غد
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس، فيما دعت مؤسسات البلدة إلى إضراب شامل يوم غد الخميس.

وذكرت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بعد مسيرة غاضبة في البلدة في أعقاب استشهاد المواطنة مي عفانة ظهر اليوم.

كما دعت مؤسسات البلدة وقواها الى إضراب شامل ومسيرة حاشدة يوم غد الخميس الساعة 6 مساء من وسط أبو ديس باتجاه معسكر الجبل العسكري احتجاجا على جرائم الاحتلال.

وارتقت اليوم الشهيدة مي خالد يوسف عفانة (29 عامًا) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، برصاص الاحتلال، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة قرب قرية حزما شمال شرق القدس.

والشهيدة عفانة طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة الاستقلال، أكدت في آخر منشوراتها على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سوف نبقى هنا وإما شهادة وإما النصر".

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