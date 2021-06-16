القناة 13: تقديرات إسرائيلية بأن جولة أخرى من القتال بقطاع غزة "أمر حتمي"

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن هناك التقديرات الإسرائيلية، تشير إلى أن جولة أخرى من القتال مع قطاع غزة، هي أمر حتمي.بدورها، قالت قناة (كان): "في إسرائيل يجرون مناقشات حول ما إذا كان سيتم الرد مرة أخرى في قطاع غزة على إطلاق البالونات الحارقة".وأضافت القناة الإسرائيلية: "الحكومة تريد أن تخلق معادلة جديدة بأن ما كان، ليس ما سيكون".وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت فجر اليوم الأربعاء، موقعين للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وخانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.