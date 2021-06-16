الخارجية الكازاخستانية: مواقفنا الداعمة والثابتة لفلسطين لن تتغير

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان أكان راخميتولين موقف بلاده ومواقفها الثابتة الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة ولن تتغير.وشدد راخميتولين خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان منتصر أبو زيد، في مقر الوزارة بالعاصمة نور سلطان، على أن بلاده مع الحق والعدل وخيار حل الدولتين بناء على كافة قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.من جهته، أطلع السفير أبو زيد المسؤول الكازاخستاني على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المجرم على شعبنا الفلسطيني في كافة محافظات الوطن بما فيها القدس الشرقية، معربا عن شكره للمواقف المبدئية الثابتة لجمهورية كازاخستان قيادة وشعبا الداعمة للقضية الفلسطينية.