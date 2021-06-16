شؤون فلسطينية

المحمود: مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم وتعزيز الرواية الفلسطينية

المحمود: مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم وتعزيز الرواية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الإعلام العرب، تبنى طلب دولة فلسطين بدعم وتعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الاستعمارية في الإعلام العربي، خاصةً أن الحكومة الفلسطينية أعلنت عن 2021 عاما للرواية الفلسطينية.

وأكد المحمود عقب اختتام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الإعلام العرب، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، أن القرار يأتي للرد على كافة محاولات تزوير الرواية والتراث وطمس الموروث الثقافي الفلسطيني والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من المشروع الوطني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن مشاركة فلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام وصولا إلى مجلس الجامعة العربية لوزراء الإعلام بكامل هيئته اليوم هو بمثابة تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ولتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، مشيرًا إلى أن كلمات ومداخلات وزراء الإعلام الأعضاء في الجلسة الافتتاحية للمجلس كانت داعمة ومساندة للإعلام والموقف الفلسطيني .

وأوضح أن المجلس أقر جميع ما تقدم به الوفد الفلسطيني من مقترحات وتوصيات، والتي كانت أهمها إنشاء مكتب خاص ونقطة تواصل بين وزارة الإعلام الفلسطينية ومجلس وزراء الإعلام العرب بهدف وضع الأمانة العامة بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات يومية بحق شعبنا الأعزل، وما يتعرض له الصحفيون أيضا من خلال اعتقالهم والاعتداء عليهم ومنعهم من تأدية عملهم لتوثيق تلك الممارسات، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى دائما إلى حجب عين الحقيقة ومنع الإعلام الفلسطيني من كشف جرائمها وكل انتهاكاتها للقانون الدولي.

ولفت المحمود إلى أنه تمت الموافقة أيضا من دولة الكويت الشقيقة على تبني مشروع الموسوعة المسموعة والمرئية وهو مشروع هام لفلسطين وللدول العربية أيضا، مطالبا بضرورة وسرعة تفعيل كافة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الحالية والسابقة لخطورة ما تمر به القضية الفلسطينية.

من جانبهم، أكد عدد من الإعلاميين العرب الذين حضروا الاجتماع الوزاري أن القدس بأمس الحاجة للكل الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي للتصدي للمخططات الاستعمارية القائمة على تفريغها من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين وطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.

وقالوا إن الإعلام الفلسطيني نجح في فضح جرائم الإحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وما يحدث في الشيخ جراح بالقدس من تهجير قسري للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الخارجية الكازاخستانية: مواقفنا الداعمة والثابتة لفلسطين لن تتغير

الخارجية الكازاخستانية: مواقفنا الداعمة والثابتة لفلسطين لن تتغير

برئاسة هنية.. وفد قيادي بحركة حماس يصل الى المملكة المغربية

برئاسة هنية.. وفد قيادي بحركة حماس يصل الى المملكة المغربية

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

الصحة بغزة: الحالة الوبائية مستقرة وآمنة وبدأنا بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم

الصحة بغزة: الحالة الوبائية مستقرة وآمنة وبدأنا بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البرازيل لدى فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة