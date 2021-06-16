شؤون فلسطينية

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

قناة: مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج، اليوم الأربعاء: "إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي اختيار الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للعمل معها لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطيني.

وبحسب قناة (i24 news) الإسرائيلية، دعا شكري الحكومةَ الإسرائيلية لاتخاذ قرارات شجاعة للتوصل لاتفاق سلام في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تتطلع أن يكون هناك نهاية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كي تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.

وأضاف أن مصر ستعمل على استكشاف الجهود التي يمكن من خلال إنجاح جهود استئناف عملية السلام في المنطقة والتوصل لاتفاق على أساس مبدأ حل الدولتين.

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