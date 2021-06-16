الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل قيد الإنشاء جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارات بهدم ستة منازل قيد الإنشاء في خربة فارس التابعة لقرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.وقال رئيس مجلس قروي زبدة وجيه زيد: "إن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم ستة منازل قيد الإنشاء تعود لكل من: محمد جميل فارس قبها، وأحمد جواد فارس قبها، والشقيقين نجيب وصبحي فارس قبها، وحازم جلال راغب حمدان، وأحمد محمد عمارنة، بحجة عدم التراخيص، وأمهلت أصحابها تمهيدًا للهدم حتى الـ12 من تموز المقبل للاستئناف في محاكم الاحتلال"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن الخربة تقع ضمن المخطط الهيكلي لمجلس قروي زبدة، حيث قام المجلس منذ أيام بأعمال مشروع تعبيد شارع وتغيير شبكة مياه بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.