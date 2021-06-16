شؤون فلسطينية

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يملك الجرأة للتقدم إلى حدود قطاع غزة الذي كان قلعة حصينة.

وقال النخالة في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء: "هناك جهود كبيرة من أجل احتواء هذا الانتصار، ولكن لدينا التجربة ما يكفي ونحن يقظين لكل محاولات اجهاض ما تم إنجازه"، مضيفا: "أنجز الشعب الفلسطيني محطة كبيرة في معركة سيف القدس باتجاه الانتصار فالمسيرة طويلة ومحاولات اجهاض القضية كبيرة"، بحسب قناة (فلسطين اليوم).

وأشار إلى أن إمكانيات المقاومة المتواضعة التي صنعها المقاومون والمهندسون تحت الحصار، أذلت الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن حالة الارباك لدى الاحتلال هي أحد مظاهر بأس المقاومة وانتصارها القادم.

وختم النخالة قوله: "أشكر إخواننا في اليمن الذين خرجوا في مسيرات كبيرة ومميزة تأييداً لفلسطين ومقاومتها".

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