شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر التركي: اتفقنا مع مصر على أدخال 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية لغزة

الهلال الأحمر التركي: اتفقنا مع مصر على أدخال 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الهلال الأحمر التركي، أنه يعتزم إرسال 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر التركي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس المؤسسة كرم قنق، أجرى مباحثات في مصر، وتم الاتفاق على إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

والثلاثاء، أعلن الهلال الأحمر التركي التوصل إلى تفاهم مع نظيره المصري بخصوص إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال قنق، في تصريح لـ(الأناضول)، إنه يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال بقوليات وأدوات تنظيف وملابس.

وأوضح أن قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلقت في طريقها نحو قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود قطاع غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

المحمود يطلع وزير الاتصال الجزائري على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

المحمود يطلع وزير الاتصال الجزائري على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

غزة: الصحة توجه دعوة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية

غزة: الصحة توجه دعوة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية

شاهد: اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

شاهد: اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة