الهلال الأحمر التركي: اتفقنا مع مصر على أدخال 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الهلال الأحمر التركي، أنه يعتزم إرسال 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وأوضح الهلال الأحمر التركي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس المؤسسة كرم قنق، أجرى مباحثات في مصر، وتم الاتفاق على إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).والثلاثاء، أعلن الهلال الأحمر التركي التوصل إلى تفاهم مع نظيره المصري بخصوص إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وقال قنق، في تصريح لـ(الأناضول)، إنه يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال بقوليات وأدوات تنظيف وملابس.وأوضح أن قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلقت في طريقها نحو قطاع غزة.