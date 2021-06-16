عاجل

  • الصحة: إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس وصلت مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة بيتا بنابلس

عربي

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر ترغب في التوصل إلى حل لقضية سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، من خلال المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ولفت شكرى إلى أنه على مدار 10 سنوات، تحاول القاهرة التوصل إلى اتفاق يراعي حقوق الملكية المشتركة في نهر النيل، مؤكدا حق الشعب الإثيوبي في التنمية، لكن دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن هدف القاهرة من تقديم تنازلات هو إبداء المرونة لتوفير فرصة للأشقاء الإثيوبيين من أجل النهوض بمستوى معيشتهم.

وتابع: "لم نلمس إرادة سياسية من أديس أبابا، حتى الآن، من أجل التوقيع على الاتفاق الذي جرى صياغته في واشنطن"، مضيفا: "إثيوبيا تواصل التعنت وتتنصل من الاتفاقيات".

ويرجع تاريخ الأزمة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.

أخبار ذات صلة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر &#34;في أقرب فرصة&#34;

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر "في أقرب فرصة"

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان &#34;سد النهضة&#34;

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يعتقل فتى ويغلق مداخل تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

الاحتلال يخطر بإزالة بقالة على شارع المعرجات بأريحا

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة