المحمود يطلع وزير الاتصال الجزائري على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنأطلع وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين والقدس، خاصة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.وناقش الجانبان على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأربعاء، المواضيع التي أقرها المجلس فيما يتعلق بدعم الإعلام في فلسطين، والانتهاكات التي تمارس بحق شعبنا في القدس والشيخ جراح وسلوان، والرؤية الجديدة وخطط تحديث وزارة الإعلام، وبحث سبل دعم وتطوير التعاون بين فلسطين والجزائر في مجال الإعلام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.من جانبه، أدان الوزير الجزائري الأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الصحفيين، وآخرها منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس المحتلة.