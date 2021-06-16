شؤون فلسطينية

غزة: الصحة توجه دعوة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية

غزة: الصحة توجه دعوة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية
ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الصحة بغزة، المواطنين ممن تلقوا سابقاً خدمات صحية داخل مرافقها، ولم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم المالية، إلى التوجه إلى تلك المرافق لاستلام البطاقات التعريفية الخاصة بهم.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه وعطفاً على قرارها السابق بمنع حجز البطاقات الشخصية، فإنه سيتم تسليم جميع البطاقات التي تم حجزها سابقاً، مع توثيق الالتزامات المالية وفق الإجراءات المالية وتعبئة النموذج المقرر من قبل الوزارة.

وكانت وزارة الصحة وفي تعميم صادر عنها بتاريخ التاسع من آذار/مارس من العام الجاري منعت بموجبه حجز أي بطاقة شخصية للتعامل مع الالتزامات المالية والاكتفاء بإجراءات التوثيق بحسب الأصول.

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