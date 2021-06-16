لليوم الثاني على التوالي.. اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعين لفصائل المقاومة في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.





واستهدفت طائرات الاحتلال موقع (قريش)، غرب مدينة غزة، بعدة صواريخ، وموقع (اليرموك) في منطقة معن، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع.





من جانبه، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن مقاتلات حربية تابعة له، أغارت على مواقع لحركة (حماس)، في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.



