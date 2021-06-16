شؤون فلسطينية

لليوم الثاني على التوالي.. اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

لليوم الثاني على التوالي.. اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه)، اليوم الأربعاء، باندلاع سبعة حرائق في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، والتي تركزت في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، ومجلس (إشكول).

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعين لفصائل المقاومة في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقع (قريش)، غرب مدينة غزة، بعدة صواريخ، وموقع (اليرموك) في منطقة معن، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

من جانبه، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن مقاتلات حربية تابعة له، أغارت على مواقع لحركة (حماس)، في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وفي سياق متصل، أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، نيرانها تجاه طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) شرقي حي الشجاعية، في مدينة غزة.


 

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