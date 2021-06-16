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شؤون فلسطينية

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وطاقم من الهيئة رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس ادارته إضافة الى أمين سر حركة فتح في وسط الخليل عماد خرواط، في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

بداية أشاد الوزير حسين الشيخ بدور القطاع الخاص الفلسطيني في مختلف المراحل التي عصفت بالقضية الفلسطينية والدور الذي يحققه هذا القطاع في تعزيز بنيان الاقتصاد الوطني والدولة الفلسطينية.

كما ودعا الى ضرورة تكاثف الجهود بين القطاع الخاص والعام لتجاوز العثرات والعقبات التي يتعرض لها هذا القطاع، مبدياً استعداده لتقديم أي جهود تساهم في حل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.

ومن جهته فقد اكد رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني على ان هيئة الشؤون المدنية هي البوابة الوحيدة للحصول على أي تسهيلات في مختلف الظروف, ومشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة وطاقمها في سبيل تحقيق مكتسبات للقطاع الخاص تمكن أصحابه من تطوير اعمالهم وتحقيق نموه.

واعتبر ان رجل الاعمال الفلسطيني شريكاً اساسياً في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني امام الازمات التي يمر بها شعبه وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي والذي يسعى دوماً للوقوف عثرة امان نموه وازدهاره.

كما وناقش المجتمعون خلال اجتماعهم العديد من المشاكل التي تعانيها مختلف القطاعات الاقتصادية ان كان على المستوى التجاري او الصناعي, كمشاكل استيراد ما يسمى بالبضائع مزدوجة الاستخدام وكذلك التعطيل المتعمد على المعابر التجارية, اضافة الى مشكلة المواصفات والمقاييس التي يفرضها الطرف الاسرائيلي على المعيقات الاسرائيلية, وحرمان المواطن الفلسطيني من استغلال اكثر من 60% من مقدرات موارده.

وقد خلص الاجتماع الى تعزيز سبل التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام ادراكاً لما لذلك من اهمية في اتخاذ القرارات والاجراءات الناجعة والتي تعود بالأثر الايجابي على هذا القطاع , وقد ابدى وزير الشؤون المدنية استعداده الكامل لكل ما من شأنه تعزيز هذا القطاع ورفعة شأنه.


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