النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"





رام الله - دنيا الوطنوقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأربعاء وعبر تقنية (زووم)، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة همم " بنك العمل التطوعي " د. مجدي حمدان مذكرة تعاون مشترك، بحضور رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس الخطايبة، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وعدد من ممثلي المنصة العربية للتطوع والمشاركة المجتمعية، وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات التوعية والتنمية والمشاركة المجتمعية من خلال طلائع الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال استثمار طاقات الشباب وتفعيل دورهم في بناء المجتمع، إضافة إلى تبادل الخبرات والخدمات والوسائل التكنولوجية والبرامج والخطط، وتعزيز التعاون في إعداد المنشورات التوضيحية وإعداد البرامج التدريبية المستقبلية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية للشباب.وخلال اللقاء أعرب المستشار أكرم الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة همم والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين الجانبين في مجال مأسسة وتأطير العمل الإنساني التطوعي بهدف شق طريق الإبداع والتحفيز لدى الطلبة وخلق جيل قادر على تطبيق مصلحة الطفل الفضلى في التجمعات السكنية وتقديم العون والمساندة التطوعية لمنظومة قطاع عدالة الأطفال، مشيراً أن العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية تعتبر أساس النهوض بالمجتمعات وان ذلك لا يأتي إلا من خلال بناء شراكات مع المجتمع المحلي وكافة المؤسسات العاملة فيه.بدوره شكر السيد مجدي حمدان النيابة العامة على الدور المحوري الذي تقوم به مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكداً على أن التجربة الفلسطينية في عدالة الأحداث أصبحت رائدة إقليمياً ودولياً وتحديداً ما تقوم به النيابة العامة من آليات عمل وإجراءات في حماية الأطفال، وخاصة إطلاق طلائع الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية والتي من خلالها سيتم تحقيق التعاون المثمر في مجال العمل الإنساني والتطوعي لعديد كبير من الطلبة في المستقبل بالشراكة مع النيابة العامة.تجدر الإشارة أن المنصة العربية للتطوع والمشاركة المجتمعية منبثقة عن اتحاد المدربين العرب الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – جامعة الدول العربية، أطلقت شهر يناير عام 2019 لتكون أول حاضنة عربية للعمل التطوعي توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في العالم العربي.