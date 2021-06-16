عاجل

  • (حدشوت بتاخون سديه):اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من غزة

شؤون فلسطينية

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"
رام الله - دنيا الوطن
وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأربعاء وعبر تقنية (زووم)، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة همم " بنك العمل التطوعي " د. مجدي حمدان مذكرة تعاون مشترك، بحضور رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس الخطايبة، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وعدد من ممثلي المنصة العربية للتطوع والمشاركة المجتمعية، وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات التوعية والتنمية والمشاركة المجتمعية من خلال طلائع الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال استثمار طاقات الشباب وتفعيل دورهم في بناء المجتمع، إضافة إلى تبادل الخبرات والخدمات والوسائل التكنولوجية والبرامج والخطط، وتعزيز التعاون في إعداد المنشورات التوضيحية وإعداد البرامج التدريبية المستقبلية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية للشباب.

وخلال اللقاء أعرب المستشار أكرم الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة همم والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين الجانبين في مجال مأسسة وتأطير العمل الإنساني التطوعي بهدف شق طريق الإبداع والتحفيز لدى الطلبة وخلق جيل قادر على تطبيق مصلحة الطفل الفضلى في التجمعات السكنية وتقديم العون والمساندة التطوعية لمنظومة قطاع عدالة الأطفال، مشيراً أن العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية تعتبر أساس النهوض بالمجتمعات وان ذلك لا يأتي إلا من خلال بناء شراكات مع المجتمع المحلي وكافة المؤسسات العاملة فيه.

بدوره شكر السيد مجدي حمدان النيابة العامة على الدور المحوري الذي تقوم به مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكداً على أن التجربة الفلسطينية في عدالة الأحداث أصبحت رائدة إقليمياً ودولياً وتحديداً ما تقوم به النيابة العامة من آليات عمل وإجراءات في حماية الأطفال، وخاصة إطلاق طلائع الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية والتي من خلالها سيتم تحقيق التعاون المثمر في مجال العمل الإنساني والتطوعي لعديد كبير من الطلبة في المستقبل بالشراكة مع النيابة العامة.

تجدر الإشارة أن المنصة العربية للتطوع والمشاركة المجتمعية منبثقة عن اتحاد المدربين العرب الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – جامعة الدول العربية، أطلقت شهر يناير عام 2019 لتكون أول حاضنة عربية للعمل التطوعي توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في العالم العربي.

أخبار ذات صلة

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

أقدمهم الأسير أبو عطوان.. عشرة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أقدمهم الأسير أبو عطوان.. عشرة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)