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شؤون فلسطينية

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في فروع المعاهد الأزهرية الستة في قطاع غزة ، تقدم لها الامتحانات 371 طالباً وطالبة بإشراف 65 مراقبا والتي تمتد لمدة شهر.

وقد تفقد قاعات الامتحانات، الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين وإبراهيم أبوالنجا محافظ محافظة غزة، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، والأستاذ الدكتور، أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة.

وقد سارت الامتحانات بهدوء ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا بتعقيم الغرف ولبس الكمامات حيث تم فرز 9 طلاب بكل غرفة، لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الطلبة وقد كانت الأسئلة في متناول الطلبة، حيث راعت الفروق الفردية بينهم.

وأشاد الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، بسير عملية الامتحانات، وشكر الضيوف على زيارتهم التفقدية التي أكدت على مدى اهتمام القيادة الفلسطينية بالمعاهد الأزهرية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، كما قدم الشكر والتقدير للدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، على دعمه المتواصل للمعاهد الأزهرية، كما أثني علي جهود السفارة الفلسطينية ممثلة بسعادة السفير دياب اللوح.

كما توجه النجار، بتقديم الإشادة والشكر والتقدير للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ممثلاً بالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ الدكتور سلامة جمعة علي داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وأوضح النجار ان أسئلة الامتحانات أرسلت من قبل مشيخة الازهر الشريف قبل شهر ونصف وسيتم ارسال أوراق الإجابات الى المشيخة بمجرد انتهاء الامتحانات من اجل تصحيحها وإعلان النتائج.

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