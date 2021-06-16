سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

رام الله - دنيا الوطنعُقد في مقر مجلس تنظيم قطاع المياه، اجتماعا تنسيقيا جمع ممثلين من سلطة المياه الفلسطينية والمجلس مع وفد من برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (واش) التابع لـ (يونيسيف)، إلى جانب حضور ممثل عن الممثلية الهولندية في فلسطين.وجرى خلال الاجتماع بحث آلية جمع البيانات من كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لتسهيل عملية التدخلات الإنسانية في خدمات المياه والصرف الصحي، من قبل المؤسسات ذات العلاقة.وكان المجلس قد قام بجمع بيانات من كافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، وبهذه العملية سيتم استكمال جمع البيانات على مستوى التجمعات السكانية إضافة الى ما تم جمعه سابقا، ليتم دمجها ضمن قاعدة البيانات الحالية الخاصة بمجلس تنظيم قطاع المياه.