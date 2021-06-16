فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

رام الله - دنيا الوطنترأس الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال المؤتمر الرابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني للمسؤولين عن الإعلام بوزارات الداخلية العرب في العاصمة التونسية تونس اليوم الأربعاء حيث ضم الوفد العقيد معتصم الكيلاني مدير مركز الاعلام .وسيناقش المؤتمر عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله من بينها: رؤية متكاملة حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، وتجارب متميزة لعدد من الدول العربية في هذا المجال، كما سيناقش دور الإعلام في نشر الإرهاب والفكر المتطرف، وبرامج إعداد وتأهيل المتحدث الرسمي الأمني.قدم د. نمر عدد من المداخلات ذات العلاقة بمحاور المؤتمر تبرز أهم انجازات الإعلام في المؤسسة الأمنية فيما يخص كيفية التعامل مع الاشاعة والتصدي لها من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والوزارات الفلسطينية ذات العلاقة.كما اكد د. نمر ان المؤسسة الامنية الفلسطينية بجهد كبير من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار داخل فلسطين والتصدي لكل أشكال الإرهاب في الداخل والخارج من خلال استمرار التعاون وتبادل المعلومات بين مؤسساتنا ومؤسساتكم وهو تعاون لا بد أن يستمر ويتم تعزيزه أكثر فأكثر حتى نتمكن جميعا من تجفيف منابع الارهاب الفكرية ومحاصرته في كل المواقع والأمكنة.كما ستشهد هذه الاجتماعات اجتماع مشترك مع وزارات الاعلام العربية حيث ستشارك في الاحتماع المشترك الاخت نداء يونس.