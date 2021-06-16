عاجل

  • (حدشوت بتاخون سديه):اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من غزة

شؤون فلسطينية

أقدمهم الأسير أبو عطوان.. عشرة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أقدمهم الأسير أبو عطوان.. عشرة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير أنّ ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال انضموا إلى معركة الإضراب عن الطعام، وهم: نادر صوافطة، وعمار تركمان، وعبد الرحمن صلاح، ليرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى عشرة أسرى، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم (43) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير صوافطة (47 عامًا)، شرع في إضرابه وفقًا لمحاميه منذ اليوم الأول على اعتقاله في 9 حزيران/ يونيو الجاريّ رفضًا لاعتقاله التعسفيّ، الأسير صوافطة هو أسير سابق أمضى نحو 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض للاعتقال (12) مرة، ويقبع في "معبار" سجن "مجدو".

كما شرع بالأمس الأسيران عمار تركمان (22 عامًا)، وعبد الرحمن صلاح (23 عامًا)  وكلاهما من مخيم جنين، في إضراب عن الطعام إسنادًا لرفاقهم المضربين عن الطعام، علمًا أن الأسير تركمان معتقل منذ عام 2019 ومحكوم ثلاث سنوات وأربع شهور، والأسير صلاح منذ عام 2018، وهو محكوم ثلاث سنوات ونصف، وكلاهما يقبعان في سجن "نفحة".

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى المضربين يتجه نحو الارتفاع رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ التي صعّد الاحتلال من تنفّيذها مؤخرًا حيث وصل عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية أيّار إلى ما يزيد عن 520 أسيرًا إداريًا.

ويواجه الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، أوضاعًا صحية صعبة، على إثرها نُقل من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيليّ، حيث تعرض الأسير أبو عطوان إلى اعتداءات متتالية من قبل السّجانين في سجني "ريمون"، وسجن "عيادة الرملة"، وخلال فترة إضرابه رفضت محاكم الاحتلال طلب محاميه بإلغاء اعتقاله الإداريّ، وكان آخرها قرار المحكمة العليا للاحتلال التي رفضت الالتماس الذي تقدم به محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ.

كما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين،  إضرابه عن الطعام لليوم الـ(18) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وكانت محكمة الاحتلال في "عوفر" قد أرجأت قرار البت في تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ حتّى (20) حزيران الجاري، علمًا أنّ الأسير عدنان محتجز في ظروف قاسية في زنازين معتقل "الجلمة".

وكذلك يواصل الأسيران يوسف العامر (28 عامًا)، وعمرو الشامي (18 عامًا) وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ(17) على التوالي رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "مجدو".

والشيخ جمال الطويل (59 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(14) على التوالي، رفضًا لاستمرار سلطات الاحتلال باعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل إداريّا.

وإضافة إلى الأسرى الذين شرعوا بإضراب إسنادي لرفاقهم المضربين يواصل الأسيران أيسر العامر (21 عامًا)، وإبراهيم العامر (19 عامًا) وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما منذ يومين في زنازين سجن "جلبوع".

أخبار ذات صلة

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)