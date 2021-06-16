عاجل

  • (حدشوت بتاخون سديه):اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من غزة

شؤون فلسطينية

"التربية" تكشف آخر الاستعدادات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة

"التربية" تكشف آخر الاستعدادات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة
ثانوية عامة - أرشيف
خاص دنيا الوطن-آية الملاحي
أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة  أتمت استعدادها لإنجاز وتنفيذ امتحانات الثانوية العامة في كل محافظات الوطن ومدارس الطلبة في الخارج.

وأشار في حديثه لـ "لدنيا الوطن" أن أكثر من 84 ألف طالب وطالبة منهم 47 ألف من المحافظات الشمالية، و37 ألف في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى 440 في مدارس الخارج في تركيا وقطر ورومانيا يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وقال: "إنه في ضوء النقاشات التي تمت للتغذية الراجعة من ميدان تربوي، تم التباحث في هذا الموضوع بعد العدوان في القدس وعلى قطاع غزة، وبناءً على ذلك تم تمديد الامتحانات إلى أسبوع آخر حتى يكون هناك المزيد لفرصة لدى لطلبة بسبب الآثار المترتبة على العدوان"، معرباً عن اعتقاده أن الوقت أصبح كافيا لتنفيذ الامتحانات في 24 حزيران/ يوليو المقبل.

وأضاف عواد، بأن "هناك مجموعة من الإجراءات الإضافية الأخرى لهذا العام، وتتمثل بأن  المادة تقريبا تشكل 70%من المادة المطلوبة"، مشيرا إلى أن الوقت المتاح كان لفترة طويلة لطلبة الثانوية العامة، وذلك من منتصف أب/ أغسطس الماضي، حيث أن الوزارة بدأت بتدريس الطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي قبل غيرهم.

وأوضح أن الوزارة عملت على التدخل في بنية الامتحانات من خلال أن القسم الأول في معظم المباحث اختياري 4 أسئلة من 6 أسئلة، لافتا إلى أن هذا لم يكن سابقا اختياريا في هذا القسم.

وتابع قائلا: "أما القسم الثاني فهو اختياري، حيث يختار الطلبة 4 من 6 أسئلة، والقسم الثالث سؤال من سؤالين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لتغلب على تأثيرات سواء أكانت متعلقة بجائحة كورونا أو بالعدوان على غزة والضفة.

ونوه  مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات في جميع محافظات الوطن والخارج، هي موحدة سواء أكانت من حيث الإجراءات أو التصحيح، وكل التفاصيل المتعلقة في العمليات المتصلة للامتحان، مؤكدا أن الفرصة متساوية لكل الطلاب من حيث المحافظة على مبدأ التكافؤ والفرصة والعدالة لكل طلبة فلسطين.

وأكد عواد، أن الوزارة في اجتماع دائم لمتابعة كل التطورات المتعلقة بالميدان التربوي سواء أكان بالامتحانات أو غيرها من التطورات.

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله بأن تكون الامتحانات في ظروف أمنة للجميع، مطالباً من جميع الطلبة عدم الاجرار وراء أي شائعة وأن يتم متابعة ما يصدر عن الوزارة بشكل رئيسي.

أخبار ذات صلة

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

وزير الشؤون المدنية يلتقي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم &#34;بنك العمل التطوعي&#34;

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة همم "بنك العمل التطوعي"

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية العامة في المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

رأفت: تسيير ما يسمى بـ &#34;مسيرة الإعلام&#34; في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

رأفت: تسيير ما يسمى بـ "مسيرة الإعلام" في البلدة القديمة وباب العمود استفزاز صارخ

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تصدر نداءً للتصدي لهجمات الاحتلال وحماية الحرم الإبراهيمي

&#34;الجهاد&#34;: إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

"الجهاد": إعدام الطبيبة مي عفانة شرق القدس إرهاب منظم يستوجب إشعال ساحات المواجهة

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع &#34;واش&#34; آلية جمع البيانات

سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يبحثان مع "واش" آلية جمع البيانات

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

فلسطين تشارك بمؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)