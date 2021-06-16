"التربية" تكشف آخر الاستعدادات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة

خاص دنيا الوطن-آية الملاحيأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أتمت استعدادها لإنجاز وتنفيذ امتحانات الثانوية العامة في كل محافظات الوطن ومدارس الطلبة في الخارج.وأشار في حديثه لـ "لدنيا الوطن" أن أكثر من 84 ألف طالب وطالبة منهم 47 ألف من المحافظات الشمالية، و37 ألف في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى 440 في مدارس الخارج في تركيا وقطر ورومانيا يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة.وقال: "إنه في ضوء النقاشات التي تمت للتغذية الراجعة من ميدان تربوي، تم التباحث في هذا الموضوع بعد العدوان في القدس وعلى قطاع غزة، وبناءً على ذلك تم تمديد الامتحانات إلى أسبوع آخر حتى يكون هناك المزيد لفرصة لدى لطلبة بسبب الآثار المترتبة على العدوان"، معرباً عن اعتقاده أن الوقت أصبح كافيا لتنفيذ الامتحانات في 24 حزيران/ يوليو المقبل.وأضاف عواد، بأن "هناك مجموعة من الإجراءات الإضافية الأخرى لهذا العام، وتتمثل بأن المادة تقريبا تشكل 70%من المادة المطلوبة"، مشيرا إلى أن الوقت المتاح كان لفترة طويلة لطلبة الثانوية العامة، وذلك من منتصف أب/ أغسطس الماضي، حيث أن الوزارة بدأت بتدريس الطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي قبل غيرهم.وأوضح أن الوزارة عملت على التدخل في بنية الامتحانات من خلال أن القسم الأول في معظم المباحث اختياري 4 أسئلة من 6 أسئلة، لافتا إلى أن هذا لم يكن سابقا اختياريا في هذا القسم.وتابع قائلا: "أما القسم الثاني فهو اختياري، حيث يختار الطلبة 4 من 6 أسئلة، والقسم الثالث سؤال من سؤالين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لتغلب على تأثيرات سواء أكانت متعلقة بجائحة كورونا أو بالعدوان على غزة والضفة.ونوه مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات في جميع محافظات الوطن والخارج، هي موحدة سواء أكانت من حيث الإجراءات أو التصحيح، وكل التفاصيل المتعلقة في العمليات المتصلة للامتحان، مؤكدا أن الفرصة متساوية لكل الطلاب من حيث المحافظة على مبدأ التكافؤ والفرصة والعدالة لكل طلبة فلسطين.وأكد عواد، أن الوزارة في اجتماع دائم لمتابعة كل التطورات المتعلقة بالميدان التربوي سواء أكان بالامتحانات أو غيرها من التطورات.وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله بأن تكون الامتحانات في ظروف أمنة للجميع، مطالباً من جميع الطلبة عدم الاجرار وراء أي شائعة وأن يتم متابعة ما يصدر عن الوزارة بشكل رئيسي.