بقيمة مليون دولار.. "الأشغال" بغزة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا





رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، ضمن تدخلات برنامج إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي بقيمة مليون دولار.وفي البداية رحب وكيل الوزارة م. ناجي سرحان بمؤسسة أحباء غزة ماليزيا، معربا عن شكره للمؤسسة والشعب الماليزي والحكومة الماليزية على دعمه أبناء شعبنا الفلسطيني ووقوفهم بجانبه.وأكد سرحان على أن وزارته تواصل إزالة المباني الخطرة والإشراف على إزالة الركام، كما تواصل تدعيم عدد من المباني الخطرة، مشيرا إلى أن فرق حصر الأضرار تواصل أعمالها في حصر أضرار العدوان.وأوضح م. سرحان أن أعمال مذكرة التفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على عدة مراحل، حيث سيتم البدء بمرحلة إصلاح الأضرار الجزئية، ثم إصلاح برج الأندلس، ثم تنفيذ باقي مراحل المشروع حسب الاتفاق مع الوزارة.