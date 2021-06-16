"الشعبية" تشيد بدور بلدية غزة خلال العدوان الأخير











رام الله - دنيا الوطنأشاد وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدور بلدية غزة وجهودها خلال العدوان وعملها في حالة الطوارئ لخدمة المواطنين وإعادة فتح الشوارع التي تضررت بفعل قصف الاحتلال، ووصل خطوط المياه التي تضررت، وجمع النفايات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين لتعزيز صمودهم.جاء ذلك خلال زيارة الوفد لرئيس البلدية د. يحيى السراج في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، وضم الوفد عددا من أعضاء اللجنة المركزية برئاسة مسؤول محافظة غزة في الجبهة وعضو لجنتها المركزية مروان أبو النصر.وبحث الطرفان قضايا تهم المدينة، وسبل توسيع مشاركة فئات مختلفة من المجتمع في عمل لجان الأحياء، وسبل التعاون والتنسيق لخدمة المواطنين، وجهود البلدية في عملية تعزيز مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار.وأطلع رئيس البلدية الوفد على الجهود التي تبذلها البلدية لخدمة المواطنين وعمل طواقم البلدية خلال العدوان الأخير، والأضرار التي لحقت في البنية التحتية، وحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية بعد العدوان لمساندة المواطنين وللتسهيل عليهم.وأكد أن المجلس البلدي يتبنى سياسة الانفتاح على كافة القوى السياسية وشرائح المجتمع المختلفة وتعزيز مشاركة المجتمع في العمل البلدي، وفتح الباب أمام الطاقات والإبداعات المختلفة لتنمية المدينة والنهوض بها.وناقش الطرفان سبل توسيع مشاركة شرائح مختلفة من المجتمع في لجان الأحياء لخدمة المواطنين، وتعزيز التعاون مع البلدية.واتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين، ويرتقي بالمدينة.