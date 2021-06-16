شؤون فلسطينية

صورة.. الإعلان عن هوية المواطنة التي استشهدت برصاص الاحتلال شمال القدس

صورة.. الإعلان عن هوية المواطنة التي استشهدت برصاص الاحتلال شمال القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (تلفزيون فلسطين) ظهر اليوم الأربعاء، استشهاد الفلسطينية مي عفانة من بلدة أبو ديس، بعد إطلاق الاحتلال النار عليها قرب قرية حزما في القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المحاضرة في كلية جامعة الاستقلال (29 عاما) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع، ما أدى إلى استشهادها.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة حزما الرئيسي، واعاقت حركة السير على طول الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي حزما وعناتا.

وكان ‏‎المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن تقارير وردت عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من حزما شمال القدس، حسب زعمه.



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