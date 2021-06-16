غزة: حالة خطوط الكهرباء ليوم الأربعاء.. وكم عدد ساعات الوصل؟

رام الله - دنيا الوطننشرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة حالة خطوط الكهرباء ليوم الأربعاء.وقالت الشركة بحسب ما ورد "دنيا الوطن": "المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر (122.2) mw، المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (44.4) mw، مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو(166.6)mw".وأضافت: "الطلب على الكهرباء (400.2) mw، العجز الكلي في الطاقة الآن (58.4 %)، جدول توزيع الكهرباء المعتمد وفقاً لكميات الكهرباء المتوفرة هو: فصل مع نسبة عجز تصل لساعتين".وتابعت: "ما زالت محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة تعمل بواقع مولدين اثنين من أصل ثلاثة مولدات ويتم تأمين وقود من السوق المحلي بجهود استثنائية وذلك بسبب منع الاحتلال لإدخال شحنات الوقود المخصص للمحطة من معبر كرم أبو سالم ضمن منحة الوقود القطري لغاية اللحظة".وأدرفت: "هناك نقص الكهرباء والدخول في أشهر ذروة الصيف سيكون له تداعيات خطير ة على كافة القطاعات والمرافق الحيوية في غزة، مثل القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع المياه والصرف الصحي بما يتضمنه من مرافق كمضخات المياه العادمة ومحطات المعالجة".ودعت الشركة المواطنين الكرام لاغتنام فرصة التسهيلات المقدمة لهم ضمن الحملات التي أطلقتها مؤخراً وهي حملات متنوعة تشمل جميع أنواع الاشتراكات وتستهدف العديد من الفئات.وأولت الشركة عناية خاصة للمشتركين الملتزمين من خلال برنامج المكافآت السنوي بنظام " حملة نقاطك"، حيث يمكن لأي شخص التوجه لأقرب مركز عناية بالمشتركين للحصول على خدمة سهلة وميسرة أو الاستفسار من خلال الاتصال على رقم 133 الخاص باستعلامات الشركة.ووجت الشركة ندائها للمواطنين بضرورة العمل على إدارة الحصص الكهربائية الواصلة إليهم بشكل مثالي وحكيم للمساهمة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.ونوهت إلى أن التعدي على شبكة الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي بأشكاله المختلفة مثل "خطوط القلاب والتلاعب في العدادات"، وغيرها من الممارسات غير المسؤولة يعد مخالفة صريحة وغير شرعية يحاسب عليها القانون.وشددت الشركة على أنها تسعى مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لضبط هذه المخالفات وتغريم مرتكبيها، واتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم، لأنها ممارسات تسبب الضرر بالمقدرات الوطنية وتصادر حقوق كثير من المواطنين وتسبب إرباكًا شديد في جدول توزيع الكهرباء وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.