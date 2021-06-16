فلسطين: تسجيل حالتي وفاة و216 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت خلال الموجز اليومي لتقرير "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 3، نابلس 9، الخليل 1، جنين 3، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 199".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 5، نابلس 8، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 8، طوباس 7، قطاع غزة 354".وأفادت بأنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 19 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 426,897 بينهم 258,853 تلقوا الجرعتين من اللقاح.