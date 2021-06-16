آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 17 يونيو 2021.وأشارت داخلية غزة، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من الكشف رقم (22/ 2021)، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.كما وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.للاطلاع على كشف الأسماء