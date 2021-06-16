شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

وأشارت داخلية غزة، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من الكشف رقم (22/ 2021)، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

كما وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف الأسماء 
للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

56 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

56 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

صورة.. الإعلان عن هوية المواطنة التي استشهدت برصاص الاحتلال شمال القدس

صورة.. الإعلان عن هوية المواطنة التي استشهدت برصاص الاحتلال شمال القدس

&#34;الخارجية&#34;: مسيرة الأعلام جسدت عنصرية دولة الاحتلال في أبشع صورها

"الخارجية": مسيرة الأعلام جسدت عنصرية دولة الاحتلال في أبشع صورها

الخارجية الفلسطينية: &#34;مسيرة الأعلام&#34; في القدس جسدت عنصرية دولة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: "مسيرة الأعلام" في القدس جسدت عنصرية دولة الاحتلال

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

ما علاقة اللجنة المركزية لحركة فتح فيما حدث مع إقليم شرق غزة؟

ما علاقة اللجنة المركزية لحركة فتح فيما حدث مع إقليم شرق غزة؟

غزة: حالة خطوط الكهرباء ليوم الأربعاء.. وكم عدد ساعات الوصل؟

غزة: حالة خطوط الكهرباء ليوم الأربعاء.. وكم عدد ساعات الوصل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

56 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

56 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34;: مسيرة الأعلام جسدت عنصرية دولة الاحتلال في أبشع صورها

"الخارجية": مسيرة الأعلام جسدت عنصرية دولة الاحتلال في أبشع صورها

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

فيديو.. محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة شمال القدس وإطلاق النار على فتاة

فيديو.. محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة شمال القدس وإطلاق النار على فتاة

فتوح يطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات

فتوح يطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات

&#34;الشعبية&#34;: القصف الغادر على القطاع لذر الرماد في العيون بعد فشل أهداف مسيرة الأعلام

"الشعبية": القصف الغادر على القطاع لذر الرماد في العيون بعد فشل أهداف مسيرة الأعلام

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

منوعات

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

شاهد: أحمد مكي يحدث ضجة كبيرة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

ما آخر التطورات حول قضية طفل &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد محاولته قتل جاره؟

ما آخر التطورات حول قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره؟

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد كيف سخرت شيماء سيف نفسها بطريقة لافتة

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

شاهد: مفيدة شيحة تثير الجدل بسبب وصلة رقص غريبة لها

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

بسبب هذه التغريدة.. غرامة مالية ضخمة على فاشينيستا كويتية

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد: نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف.. بالتفاصيل المثيرة

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف احتفلت رضوى الشربيني بميلاد والدتها الراحلة للمرة الأولى

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

شاهد كيف تجاهلت أصالة هجوم شقيقتها عليها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر &#34;تراند&#34; وتفاعل النجوم يصدمها

بسبب هذا الفيديو.. هيفاء وهبي تتصدر "تراند" وتفاعل النجوم يصدمها

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

شاهد: جومانا مراد في نوبة بكاء غاضبة بعد الانتقادات الجارحة.. بالتفاصيل

عربي

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)