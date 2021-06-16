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دولي

"كورونا" عالميًا تسجِّل 3 مليون و839 ألف وفاة وأكثر من 177 مليون إصابة

"كورونا" عالميًا تسجِّل 3 مليون و839 ألف وفاة وأكثر من 177 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 177 مليونا وما يقارب من 415 ألف إصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 370 ألف و 383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,204 حالات وفاة.

وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,760 وفاة)، والهند (1,470 وفاة)، وكولومبيا (599 وفاة)، والأرجنتين (586 وفاة)، وروسيا (379 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (88,992 إصابة)، والهند (62,226 إصابة)، والأرجنتين (27,260 إصابة)، وكولومبيا (24,452 إصابة)، وروسيا (14,185 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والإصابات ليوم أمس أن البرازيل قد عادت لتسجل أعدادا مرتفعة جدا، متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، إلا أنها شهدت مؤخرا تراجعا ملموسا في عدد الإصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية وذلك أيضا رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (615,717 وفاة)، والبرازيل (491,164 وفاة)، والهند (379,601 وفاة)، والمكسيك (230,424 وفاة)، وبيرو (189,261 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34,352,185 إصابة)، والهند (29,633,105 إصابات)، والبرازيل (17,543,853 إصابة)، وفرنسا (5,744,589 إصابة)، وتركيا (5,342,028 إصابة).

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