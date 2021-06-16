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الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و199 إصابة جديدة بفبروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و199 إصابة جديدة بفبروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 979 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 354 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 112516 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3564 حالة، وإجمالي المتعافين 107903 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1049 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، من بينها 45 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 50205 شخص.

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