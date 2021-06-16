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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تصادر مركبتين في يطا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطن
صادرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مركبتين لأحد المواطنين ببلدة الكرمل في مدينة يطا جنوب الخليل، بعد دهم ومحاصرة منزله.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الحديدية ببلدة الكرمل في يطا، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها.

وأوضحت المصادر أنه عرف من بين المنازل التي تم اقتحامها منزل الحاج إبراهيم حماد ومنزل ياسر إبراهيم حماد ومنزل حماد إبراهيم حماد، ومنازل أبناء المرحوم تيسير إبراهيم حماد، ومنزل محمد إبراهيم حماد وعده بيوت أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي اقتحمتها وخرّبت محتوياتها، واستخدمت الكلاب البوليسية.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين للمواطن حماد إبراهيم حماد "الجندي" بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والتنكيل بأفراد عائلته.

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