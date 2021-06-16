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دولي

البيت الأبيض يُعلن موعد لقاء بايدن وبوتين

البيت الأبيض يُعلن موعد لقاء بايدن وبوتين
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن موعد لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون في جنيف، بحيث يبدأ في الساعة (13:35 بالتوقيت المحلي، 14:35 بتوقيت موسكو). 

وأشار إلى أن الاجتماع الموسع بمشاركة الوفود، سيبدأ في الساعة (15:55 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 17:40 تبدأ الجولة الثانية لهذا الاجتماع، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز). 

يذكر أن الاجتماع سيعقد في فيلا "لاغرانج"؛ لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية. 

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن. 

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