تفاهم مصري تركي لإبقاء "معبر رفح" مفتوحًا لإيصال المساعدات لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، توصله إلى تفاهم مع نظيره المصري بخصوص إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام ايصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وقال رئيس الجمعية التركية، كرم قنق، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول): إنه تم التوصل لتفاهم مع الهلال الأحمر المصري بخصوص إدخال المساعدات التركية إلى غزة، وإبقاء معبر رفح البري والموانئ البحرية مفتوحة أمام المساعدات.وأكد قنق أنه يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال مواد بقولية وأدوات تنظيف وملابس.وأوضح قنق، أن قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلقت في طريقها نحو قطاع غزة.وأشار أن كمية المساعدات تبلغ ألفي طنا، وتتكون من طرود بوزن 21 كغم، ويكفي كل منها لسد احتياجات عائلة واحدة لمدة شهر.وأضاف أنه سيتم إرسال المزيد من الأدوية والملابس ومواد التنظيف، فضلا عن ألعاب ومواد مكتبية من تقديم وزارة التربية التركية، إلى غزة قريبا.ولفت إلى استمرار اتصالاتهم الرامية لإيصال المساعدات من الضفة الغربية وإسرائيل باتجاه غزة، مشيرا إلى موقف تل أبيب الإيجابي بهذا الشأن.وتابع قائلا: إن "تركيا وجمعيتها، الهلال الأحمر تواصلان اتباع سياسة الدبلوماسية الإنسانية بهدف فتح قنوات المساعدات إلى غزة"، معربا عن امتنانه جراء الحصول على ثمار هذه السياسة مؤخرا.