شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية: حكومة الاحتلال الجديدة تحاول استعراض القوة واستعادة هيبة الردع

حركة المقاومة الشعبية: حكومة الاحتلال الجديدة تحاول استعراض القوة واستعادة هيبة الردع
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الجديدة تحاول استعراض القوة واستعادة هيبة الردع بعد "السقوط المخزي والتآكل الواضح إثر ردع المحتل بمعركة سيف القدس".

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستفزازات الصهيونية لشعبنا ومقدساتنا وعلى
العدو أن يتحمل نتائج سلوكياته العدوانية".

وحيت الحركة جماهير شعبنا التي خرجت نصرة للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، و"نؤكد استمرار الزخم الشعبي المناصر في غزة والضفة والداخل المحتل".

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