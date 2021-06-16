حركة المقاومة الشعبية: حكومة الاحتلال الجديدة تحاول استعراض القوة واستعادة هيبة الردع

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الجديدة تحاول استعراض القوة واستعادة هيبة الردع بعد "السقوط المخزي والتآكل الواضح إثر ردع المحتل بمعركة سيف القدس".وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستفزازات الصهيونية لشعبنا ومقدساتنا وعلىالعدو أن يتحمل نتائج سلوكياته العدوانية".وحيت الحركة جماهير شعبنا التي خرجت نصرة للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، و"نؤكد استمرار الزخم الشعبي المناصر في غزة والضفة والداخل المحتل".