الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وصحفي.ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الصحفي وليد خالد، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية اسكاكا، علما أنه أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن الـ20 عاما.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس واعتقلت كلا من براء بركات عديلي، والشاب المصاب سالم حمايل وشقيقه سليم حمايل.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر عبدات، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة عورتا قضاء نابلس.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حازم ضميري بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم طولكرم.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي بنان محمد صوان (30 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، علمًا أنه قضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال وأفرج عنه في العام 2019.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد زيتون حلايقة، ومحمد عرفات حلايقة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة الشيوخ شرق الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن صهيب تيسير حافظ، وعامر الجعبري من مدينة الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال عماد ارزيقات بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة تفوح غرب الخليل.وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، واعتقلت الشاب عمر محيسن بعد دهم وتفتيش منزله.