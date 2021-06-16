صحفي إسرائيلي يكشف فحوى رسالة حكومة بينت إلى مصر بعد التصعيد الأخير

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي، في إذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش: إن حكومة نفتالي بينت وجهت رسالة إلى جمهورية مصر العربية، فيما يخص التصعيد بغزة.وقالت دولة الاحتلال في رسالتها إلى مصر، وفق ما نقل كدوش، إنه: "إذا كانت حركة حماس هي التي تقف وراء عمليات إطلاق البالونات الحارقة أمس، فإن هذا سيضر بالقدرة على دفع المحادثات بشأن تهدئة طويلة مع غزة".أما اللواء احتياط عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، فقد قال: إن "عملية حارس الأسوار لم تحقق الردع الكامل، رأينا أمس إطلاق البالونات من غزة، نحن نفتقد لإمكانية وضع قواعد جديدة أمام غزة، إذا علمت حمـاس أننا بعد حرق الحقول في الغلاف سنهاجم فقط مجمعات عسكرية فارغة، سيستمرون في الإطلاق".