المحمود يطلع السفيرة أبو غزالة على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنأطلع وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، الأمين العامالمساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين والقدس خاصة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين.وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية على هامش أعمال مكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب اليوم على أهمية مشاركة فلسطين في اجتماعات الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا ما يجري في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تطهير عرقي بحق هذا الحي الفلسطيني الصامد.وسلم المحمود السفيرة أبو غزالة سجل نصف سنوي يتضمن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام والصحافة الفلسطينية.ومن جانبه قال المحمود: إن مشاركة فلسطين في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب هام ولتقديم الدعم الإعلامي ولتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، مشيرا الى إن فلسطين تقدمت بمقترحات كثيرة وهامة أهمها إنشاء مكتب خاص ونقطة تواصل بين وزارة الإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى مشروع الموسوعة المسموعة والمرئية وتمت الموافقة من دولة الكويت الشقيقة على تبني هذا المشروع، والذي سيصدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الإعلام العرب يوم غد الأربعاء برئاسة السودان.وأكد مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية فوزي الغويل، أن مشاركة فلسطين كانت مميزة خاصة ما يتعلق بتفعيل المقترحات التي قدمها الوفد الفلسطيني، ونظرا لحساسية ما تمر به القضية الفلسطينية في هذه المرحلة تم أخذ التوصيات والمقترحات بعين الاعتبار من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، مؤكدا أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمجلس هي بوصلة ونقطة الارتكاز.حضر اللقاء المستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومديرة مكتب وزير الإعلام رمال عنفوص.