شؤون فلسطينية

عياش: صمود وتكاتف شعبنا أرغم الاحتلال على تغيير مسار مسيرة الأعلام المستفزة

عياش: صمود وتكاتف شعبنا أرغم الاحتلال على تغيير مسار مسيرة الأعلام المستفزة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د. محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني،   بتشابك
السواعد والتنسيق والتكامل في كافة تواجد الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان المتجدد عبر مسيرة الاعلام التي نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف بدعم من حكومتهم اليمينية.

وقال عياش: "إن المسيرة المستفزة لمشاعر المسلمين غيرت مسارها بفعل تصدي وصمود الشعب الفلسطيني" ، معتبرا ذلك تغييرا استراتيجيا في معركة الصراع مع الاحتلال.

وأضاف في تصريح صحفي: القدس خط أحمر وأي محاولات من طرف الاحتلال لفرض وقائع تمس عروبة القدس وفلسطينيتها سيواجهها شعبنا بكل ما يمتلك من مقومات النضال والمقاومة، ولن تنثني عزيمته وإصراره على حمايتها مهما عظمت التضحيات.

وأكمل: "حكومة الاحتلال الجديدة لن تحصد سوى الخيبات التي منيت بها سابقتها، ولن تفلح في جلب الأمن لقطعان مستوطنيها على حساب شعبنا".

وشدد عضو المجلس الوطني الفلسطيني ان لا خيار امام الفلسطينيين الا الدفاع عن المدينة على طريق الحاق الهزيمة بالحكومة اليمينة المتطرفة من حيث برنامجها الذي ينص على تعزيز البناء الاستيطاني في القدس وضم مناطق الضفة لها.

واعتبر عياش أن المخاطر التي تهدد مدينة القدس تتطلب العديد من الخطوات الاستراتيجية الهامة وأبرزها تعزيز صمود أهل القدس والمؤسسات الاهلية فيها.

وطالب عياش المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما يتعرض له شعبنا من عدوان وانتهاك لحقوقه واعتداء على ارضه ومقدساته، وداعيا إلى تقديم قادة وجنرالات الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس لن تدخر جهدا في سبيل تعزيز صمود أهلنا في القدس بهدف مواجهة التحديات وافشال مخططات الاحتلال خاصة المتعلقة منها بتهويد المدينة وطرد سكانها وحماية
الأماكن المقدسة.

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