دولي

تعيين الدبلوماسي توماس نايدز سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل

تعيين الدبلوماسي توماس نايدز سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل
توماس نايدز
رام الله - دنيا الوطن
عين الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية، الدبلوماسي الديمقراطي المخضرم، توماس نايدز، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. 

وكان نايدز البالغ من العمر (60 عاماً) يشغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وتوقعت مصادر في الإدارة الأمريكية، أن يصل نايدز إلى إسرائيل مع انتهاء موسم الصيف، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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