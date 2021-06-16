العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت





وأضاف: "أغتنم المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة ‎المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب في أمن واستقرار ووئام"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنبعث العاهل ‎المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، بمناسبة توليه هذا المنصب.وكتب الملك ‎محمد السادس في برقبته: "يطيب لي أن أعرب لمعاليكم عن أحر التهاني وأخلص الأمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية".