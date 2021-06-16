نقل الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان لمستشفى كابلن

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، من ما تسمى عيادة سجن الرملة الى مستشفى "كابلن" لتفاقم حالته الصحية.ولفتت الهيئة، الى أن الأسير ابو عطوان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ43 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وقد تعرض خلال الأيام الماضية لعدة اعتداءات من قبل السجانين لكسر اضرابه بالضرب والتنكيل والعزل والحرمان من الزيارات والنقل المتواصل.وذكرت، أن الغضنفر المعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري عام 2019، فقد عدة كيلو جرامات من وزنه ويعاني من الغثيان وآلآم في المفاصل وأوجاع بكافة أنحاء جسده وحرقة بالمعدة وعدم القدرة على الحركة.